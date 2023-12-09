Салах вошёл в десятку лучших бомбардиров АПЛ всех времён

Вечером субботы «Ливерпуль» играет на выезде в Лондоне с «Кристал Пэлас». На гол Жана-Филиппа Матета на 57-й минуте на 76-й минуте ответил форвард мерсисайдцев Мохамед Салах.

Как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», гол стал для египтянина 150-м по счёту за «Ливерпуль» в рамках АПЛ. Таким образом, Мохамед вошёл в число 10 лучших бомбардиров за всю историю Премьер-лиги – он сравнялся с Майклом Оуэном. У бывшего форварда «Ливерпуля», кстати, тоже 150 забитых голов.

Теперь ближайший конкурент Салаха – бывший форвард «Тоттенхэма» Джермейн Дефо, у того 162 гола. А лидер списка – легенда «Ньюкасла» Алан Ширер, 260 голов.