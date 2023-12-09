Айю получил красную в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Кристал Пэласа» Джордан Айю отправился в раздевалку на 75-й минуте матча Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Ганский футболист получил вторую жёлтую карточку и удалился с поля.

На момент удаления Айю «Кристал Пэлас» лидировал в счёте 1:0, но спустя пару минут после красной карточки ганца «Ливерпуль» восстановил паритет усилиями Мохамеда Салаха.

Если «Ливерпуль» успеет забить решающий гол и обыграть «Кристал Пэлас», эта победа станет для клуба пятой подряд во всех турнирах. Также подопечные Клоппа могут временно возглавить турнирную таблицу АПЛ, пока лондонский «Арсенал» не сыграл свой матч с «Астон Виллой».