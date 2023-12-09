Рэшфорд – в запасе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Борнмутом»

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Далот, Магуайр, Шоу, Регилон, Амрабат, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Антони, Гарначо, Марсьяль.

Маркус Рэшфорд начнёт игру в запасе, накануне он пропустил тренировку.

Матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» стартует на «Олд Траффорд» в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.