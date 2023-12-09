«Кристал Пэлас» открыл счёт в матче против «Ливерпуля»

Лондонский «Кристал Пэлас» вышел вперёд в матче против «Ливерпуля» в рамках Английской премьер-лиги. На старте второго тайма «орлы» получили право на пенальти, который успешно реализовал нападающий Жан-Филипп Матета. Таким образом, француз забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата.

В первом тайме в ворота «Ливерпуля» уже был назначен одиннадцатиметровый, но арбитр отменил своё решение после просмотра ВАР.

Напомним, «Ливерпуль» до матча с «Кристал Пэлас» отставал от первого места АПЛ на два очка. Команда Юргена Клоппа выиграла 4 своих последних матча перед игрой с «орлами».