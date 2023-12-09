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Почеттино: «Я не вижу аргументов, почему Кайседо и Фернандес должны играть лучше»

09 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Эвертон
...
Челси
1 3.05 X 3.65 2 2.30
Через 23 ч. 57 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не думает, что полузащитники Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо способны играть лучше при нынешних условиях. Напомним, что оба футболиста суммарно обошлись клубу более чем в 230 миллионов евро.

«Ситуация довольно сложная. Я не вижу аргументов, почему Кайседо и Фернандес должны играть лучше. Я лишь могу сказать вам, что они молодые парни. Они прибыли не в лучшее место для того, чтобы быстро заиграть. Они должны быть частью решения проблем», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Фернандес в этом сезоне отметился двумя голами в АПЛ. Кайседо не записал на свой актив ни одного результативного действия в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Энцо Фернандес Мойсес Кайседо ещё теги

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