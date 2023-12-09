Почеттино: «Джеймс всегда позитивен и старается выкладываться на максимум»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил капитана своей команды Риса Джеймса, который не совсем удачно провёл последние матчи. Напомним, летом англичанин стал новым капитаном «Челси» после ухода Сесара Аспиликуэты.

«Он хорошо справляется, я действительно им доволен. Рис помогает клубу и своим партнёрам по команде. Он помогает каждым своим принятым решением. Джеймс всегда позитивен и старается выкладываться на максимум», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джеймс в этом сезоне записал на свой актив одну результативную передачу в семи матчах Премьер-лиги. Англичанин пропустил несколько поединков из-за травмы.