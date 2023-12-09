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Артета: Не сомневался, что Райс вольётся в «Арсенал»

09 Декабря 2023 • 15:38 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
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Через 3 ч. 26 мин.

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о хавбеке своей команды Деклане Райсе.

«Райс является очень умным футболистом, умеющим читать игру и перекусывать атаки на наши ворота. Это тот игрок, который безумно предан футболу. У меня не было сомнений, что он без проблем вольется в команду, ведь он неоднократно говорил мне, что хочет быть в «Арсенале», — приводит слова Артеты Goal.

24-летний Райс перебрался в «Арсенал» минувшим летом из «Вест Хэма». На счету полузащитника 22 выхода на поле в футболке «канониров», три забитых мяча и два ассиста.

Сегодня, 9 декабря, «Арсенал» встретится с «Астон Виллой» в 16-м туре АПЛ. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult, начало — в 20:30 по мск.

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