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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Уткин дал азартный прогноз на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»

09 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
1 3.40 X 3.80 2 2.10
Через 5 ч. 16 мин.

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Арсеналом».

Уткин отметил, что находящаяся на подступах к лидирующим позициям «Астон Вилла» будет играть дома, и что для Унаи Эмери это будет принципиальный матч против бывшей команды.

«Я предлагаю азартную ставку: «Астон Вилла» дома не проиграет «Арсеналу», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле в Бирмингеме можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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