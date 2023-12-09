​Уткин дал азартный прогноз на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Арсеналом».

Уткин отметил, что находящаяся на подступах к лидирующим позициям «Астон Вилла» будет играть дома, и что для Унаи Эмери это будет принципиальный матч против бывшей команды.

«Я предлагаю азартную ставку: «Астон Вилла» дома не проиграет «Арсеналу», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле в Бирмингеме можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.