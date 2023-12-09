«Бавария» вряд ли вернётся к кандидатуре Пальиньи в январе

Мюнхенская «Бавария» пока не собирается возвращаться к кандидатуре опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, который летом был в шаге от трансфера в команду Томаса Тухеля.

По информации от Sky Sport Germany португалец уже не так высоко котируется в шорт-листе «Баварии» на усиление опорной зоны. В руководстве осознают, что «Фулхэм» попросит за 28-летнего полузащитника большую сумму компенсации после подписания нового контракта.

В последний день летнего трансферного окна Пальинья прибыл в Мюнхен, прошёл медосмотр и даже успел сфотографироваться с футболкой «Баварии». Тем не менее, «Фулхэм» в последний момент отменил сделку.