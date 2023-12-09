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«Бавария» вряд ли вернётся к кандидатуре Пальиньи в январе

09 Декабря 2023 • 14:46 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
1 9.00 X 6.00 2 1.30
Через 2 ч. 17 мин.

Мюнхенская «Бавария» пока не собирается возвращаться к кандидатуре опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, который летом был в шаге от трансфера в команду Томаса Тухеля.

По информации от Sky Sport Germany португалец уже не так высоко котируется в шорт-листе «Баварии» на усиление опорной зоны. В руководстве осознают, что «Фулхэм» попросит за 28-летнего полузащитника большую сумму компенсации после подписания нового контракта.

В последний день летнего трансферного окна Пальинья прибыл в Мюнхен, прошёл медосмотр и даже успел сфотографироваться с футболкой «Баварии». Тем не менее, «Фулхэм» в последний момент отменил сделку.

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Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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