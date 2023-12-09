​Алиссон вернулся: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Кристал Пэлас»

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Кристал Пэлас». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Цимикас, Эндо, Собослаи, Гравенберх, Нуньес, Салах, Диас.

Отметим возвращение в строй вратаря Алиссона – он пропустил предыдущие три матча команды.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.