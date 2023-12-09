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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Алиссон вернулся: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Кристал Пэлас»

09 Декабря 2023 • 14:38 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
1 6.40 X 4.60 2 1.50
Через 0 ч. 19 мин.

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Кристал Пэлас». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Цимикас, Эндо, Собослаи, Гравенберх, Нуньес, Салах, Диас.

Отметим возвращение в строй вратаря Алиссона – он пропустил предыдущие три матча команды.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

На текущий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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