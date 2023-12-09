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Вингер «Жироны» Савиньо: «Хочу однажды оказаться в «Манчестер Сити»

09 Декабря 2023 • 14:36 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 18.00 X 9.00 2 1.15
10.12 17:00

Вингер «Жироны» Савиньо рассказал, за какой клуб мечтает выступать в будущем. Напомним, в этом сезоне бразилец защищает цвета каталонцев на правах аренды из «Труа».

«Если я однажды окажусь в «Манчестер Сити», вы можете быть уверены, что я хорошо проявил себя в «Жироне». Сейчас у меня это получается. Я хочу продолжать усердно работать здесь, чтобы однажды оказаться в «Манчестер Сити». Когда я подписывал контракт с «Жироной», то уже думал об этой команде», – сказал Савиньо в беседе с PL Brasil.

Напомним, «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат одним и тем же владельцам. 19-летний Савиньо в этом розыгрыше Ла Лиги отметился 4 голами и 4 ассистами в 15 матчах.

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