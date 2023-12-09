Холанн назвал своего кумира

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«В детстве я любил следить за Мичу в «Суонси». Он классно играл своей левой ногой, при этом у него был приличный рост и умение реализовывать моменты», — заявил Холанн журналистам.

Стоит сказать, что в юном возрасте на фотографиях в социальной сети Холанн ставил на себе отметку аккаунта своего кумира.

Мичу завершил карьеру футболиста в 2017 году. В свое время он успел поиграть за «Сельту», «Суонси», «Наполи» и другие клубы.

На данный момент 37-летний экс-игрок занимает должность спортивного директора испанского клуба «Бургос».