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Холанн назвал своего кумира

09 Декабря 2023 • 14:33 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 18.00 X 9.00 2 1.15
10.12 17:00

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«В детстве я любил следить за Мичу в «Суонси». Он классно играл своей левой ногой, при этом у него был приличный рост и умение реализовывать моменты», — заявил Холанн журналистам.

Стоит сказать, что в юном возрасте на фотографиях в социальной сети Холанн ставил на себе отметку аккаунта своего кумира.

Мичу завершил карьеру футболиста в 2017 году. В свое время он успел поиграть за «Сельту», «Суонси», «Наполи» и другие клубы.

На данный момент 37-летний экс-игрок занимает должность спортивного директора испанского клуба «Бургос».

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Манчестер Сити Мичу Эрлинг Холанн ещё теги

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