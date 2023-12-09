Тен Хаг рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» на Регилона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию вокруг левого защитника Серхио Регилона, который в этом сезоне выступает за манкунианцев на правах годичной аренды из лондонского «Тоттенхэма». Напомним, что у «красных дьяволов» есть опция прекращения аренды в январе.

«В ближайшие недели мы должны будем принять окончательное решение по Регилону. При этом не стоит забывать, что в разговор также будет вовлечён и «Тоттенхэм», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Регилон в этом сезоне провёл 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием. Серхио пропустил несколько игр из-за травмы.