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Тен Хаг рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» на Регилона

09 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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Через 2 ч. 48 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию вокруг левого защитника Серхио Регилона, который в этом сезоне выступает за манкунианцев на правах годичной аренды из лондонского «Тоттенхэма». Напомним, что у «красных дьяволов» есть опция прекращения аренды в январе.

«В ближайшие недели мы должны будем принять окончательное решение по Регилону. При этом не стоит забывать, что в разговор также будет вовлечён и «Тоттенхэм», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Регилон в этом сезоне провёл 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием. Серхио пропустил несколько игр из-за травмы.

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