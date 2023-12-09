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«Вест Хэм» готов выслушать предложения по Корне

09 Декабря 2023 • 13:00 Комментировать
Фулхэм
...
Вест Хэм
1 2.40 X 3.45 2 3.05
10.12 17:00

Лондонский «Вест Хэм» хочет избавиться от своего вингера Максвелла Корне. По информации от Talksport, команда Дэвида Мойеса уже в январское трансферное окно будет готова выслушать предложения по продаже ивуарийца.

27-летний Корне оказался в «Вест Хэме» летом 2022 года, но таки не смог раскрыться в стане «молотобойцев». Перед трансфером в команду Дэвида Мойеса футболист провёл хороший сезон в составе «Бёрнли», где отметился 9 голами и одним ассистом в Английской премьер-лиге.

Бывший игрок «Лиона» в нынешнем сезоне провёл всего один матч в этом сезоне за «Вест Хэм» в чемпионате Англии. Корне не пользуется доверием тренера Дэвида Мойеса.

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