«Тоттенхэм» готов продать Ришарлисона в январе

Лондонский «Тоттенхэм» в январе будет готов выслушать предложения по трансферу нападающего Ришарлисона. По информации от Football Insider, в услугах бразильского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» будет требовать за Ришарлисона около 70 миллионов евро компенсации. Бразилец присоединился к «шпорам» только летом 2022 года, поэтому клуб не намерен делать скидку, так как хочет отбить заплаченные «Эвертону» деньги.

Ришарлисон в этом сезоне даже в здоровом состоянии не был стабильным игроком основы в «Тоттенхэме». На счету бразильца гол и три ассиста в нынешнем розыгрыше АПЛ.