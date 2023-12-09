Тен Хаг: «У Гарначо большой потенциал, но мы уже сейчас довольны его выступлениями»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил вингера Алехандро Гарначо за выступления в нынешнем сезоне. Аргентинец получил награду автору лучшего гола ноября в Английской премьер-лиге за мяч в ворота «Эвертона».

«У Гарначо большой потенциал, но мы уже сейчас довольны его выступлениями. Мы довольны вкладом и оборонительной работой, которую выполняет Алехандро», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

19-летний Гарначо в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в Премьер-лиге. Аргентинский вингер дебютировал за «Манчестер Юнайтед» ещё в сезоне-2021/22.