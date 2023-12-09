Рой Кин назвал 10 игроков, которых выгнал бы из «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен нынешним подбором игроков команды. Он назвал десять футболистов, от которых клубу нужно избавиться.

Как сообщает Metro, в список Кина «на выход» попали следующий игроки: Софьян Амрабат, Джедон Санчо, Антони Марсьяль, Антони, Кристиан Эриксен, Джонни Эванс, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр и Виктор Линделоф.

После 15 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Арсенала» на девять очков.