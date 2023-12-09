«Манчестер Юнайтед» хочет продать Эриксена в январе

«Манчестер Юнайтед» в январе намерен избавиться от своего полузащитника Кристиана Эриксена. По информации от Football Insider, манкунианцы хотят продать 31-летнего датчанина.

В этом сезоне Эриксен не пользуется большим доверием со стороны главного тренера Эрика тен Хага. Полузащитник всего 6 раз выходил в основном составе своей команды в этом розыгрыше Английской премьер-лиге. Сейчас футболист восстанавливается после того, как получил травму колена.

Напомним, Эриксен присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года на правах свободного агента. Кристиана недавно связывали с трансфером в Саудовскую Аравию.