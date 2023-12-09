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«Манчестер Юнайтед» хочет продать Эриксена в январе

09 Декабря 2023 • 12:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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Через 4 ч. 41 мин.

«Манчестер Юнайтед» в январе намерен избавиться от своего полузащитника Кристиана Эриксена. По информации от Football Insider, манкунианцы хотят продать 31-летнего датчанина.

В этом сезоне Эриксен не пользуется большим доверием со стороны главного тренера Эрика тен Хага. Полузащитник всего 6 раз выходил в основном составе своей команды в этом розыгрыше Английской премьер-лиге. Сейчас футболист восстанавливается после того, как получил травму колена.

Напомним, Эриксен присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года на правах свободного агента. Кристиана недавно связывали с трансфером в Саудовскую Аравию.

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