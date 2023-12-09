Де Хеа почти выбрал новый клуб

Испанский вратарь Давид де Хеа, который является свободным агентом после расставания с «Манчестер Юнайтед», близок к возвращению на Туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сообщениям журналистов, в подписании игрока заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают де Хеа в качестве замены Нику Поупу, выбывшему на несколько месяцев из-за повреждения. Сам испанец готов подписать контракт с клубом в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Давид сыграл 38 поединков, в которых пропустил 43 мяча. В 18 встречах он сохранил ворота «МЮ» на замке.