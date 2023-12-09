Гюндоган согласился с описанием, которое дал ему Артета

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган согласился со словами тренера «Арсенала» Микеля Артеты, который ранее описал немца следующим образом: «Он не сияет на поле, но он тот, кто помогает сиять остальным».

«Мне нравятся эти слова. Я могу сказать о себе то же самое. Это в точности описывает меня не только как футболиста, но и как человека. Я стараюсь, чтобы всем вокруг было хорошо», – приводит слова Гюндогана Barca Universal.

Напомним, Илкай летом покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента и перешёл в «Барселону». С Микелем Артетой полузащитник пересекался в стане «горожан», когда испанец работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.