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Гюндоган согласился с описанием, которое дал ему Артета

09 Декабря 2023 • 12:12 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
1 3.40 X 3.80 2 2.10
Через 7 ч. 13 мин.

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган согласился со словами тренера «Арсенала» Микеля Артеты, который ранее описал немца следующим образом: «Он не сияет на поле, но он тот, кто помогает сиять остальным».

«Мне нравятся эти слова. Я могу сказать о себе то же самое. Это в точности описывает меня не только как футболиста, но и как человека. Я стараюсь, чтобы всем вокруг было хорошо», – приводит слова Гюндогана Barca Universal.

Напомним, Илкай летом покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента и перешёл в «Барселону». С Микелем Артетой полузащитник пересекался в стане «горожан», когда испанец работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Микель Артета Илкай Гюндоган ещё теги

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