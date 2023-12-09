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Галлас: «Гвардиола - лучший тренер мира»

09 Декабря 2023 • 12:11 Комментировать

Бывший защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о спаде «Манчестер Сити». «Горожане» не выигрывают в АПЛ уже четыре матча подряд.

«Гвардиола – лучший тренер мира. Он знает, что нужно делать. Пеп найдет правильный выход из этой ситуации. Думаю, в ближайших играх мы увидим от него коррективы», - передает слова Галласа DAZN.

В последнем поединке Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел минимальное поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:1. После 15 туров подопечные Гвардиолы набрали 30 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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