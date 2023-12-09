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Гюндоган: «Хави очень похож на Гвардиолу»

09 Декабря 2023 • 12:00 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 18.00 X 9.00 2 1.15
10.12 17:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган провёл параллели между главным тренером «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом и Хосепом Гвардиолой, под руководством которого немец долгое время выступал в составе «Манчестер Сити».

«Хави очень похож на Гвардиолу. Они тренировались в одном и том же месте, получили одно и то же футбольное образование и столкнулись с одними требованиями. Их стиль игры очень похож», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Напомним, Гюндоган в нынешнем сезоне отметился одним голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Илкай проводит первый сезон за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Илкай Гюндоган ещё теги

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