Гюндоган: «Хави очень похож на Гвардиолу»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган провёл параллели между главным тренером «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом и Хосепом Гвардиолой, под руководством которого немец долгое время выступал в составе «Манчестер Сити».

«Хави очень похож на Гвардиолу. Они тренировались в одном и том же месте, получили одно и то же футбольное образование и столкнулись с одними требованиями. Их стиль игры очень похож», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Напомним, Гюндоган в нынешнем сезоне отметился одним голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Илкай проводит первый сезон за «сине-гранатовых».