Тен Хаг признался, что «Манчестер Юнайтед» пока не определился с будущим 4 игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что клуб пока не определился с будущим 4 футболистов, у которых следующим летом истекает контракт. Речь идёт о защитниках Викторе Линделофе и Аароне Уан-Биссаке, полузащитнике Ханнибале Межбри и нападающем Антони Марсьяле.

«Мы раздумываем над ситуацией с контрактами Межбри, Уан-Биссаки, Линделофа и Марсьяля. В данный момент мы ведём обсуждения», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, все перечисленные игроки не особо пользуются доверием тен Хага в этом сезоне. Не исключено, что они будут проданы летом или в 2025 году уйдут свободными агентами.