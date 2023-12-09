Реднапп: «100 миллионов евро за Мудрика – это настоящее безумие»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп раскритиковал решение лондонского «Челси» совершить трансфер Михаила Мудрика. Напомним, в начале этого года «синие» заплатили за украинца 70 миллионов евро донецкому «Шахтёру». С учётом бонусов сумма трансфера в будущем может достичь 100 миллионов евро.

«Челси» провёл плохую трансферную кампанию в этом году. Они потратили деньги на очень средних футболистов. 100 миллионов евро за Мудрика – это настоящее безумие. «Челси» потратил сумасшедшие деньги и сейчас очень далёк от того, чтобы называться командой», – цитирует Реднаппа журналист Саймон Филлипс.