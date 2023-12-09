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Невин: «Челси» должен сделать крупную продажу для покупки Осимхена, Мудрик был бы интересен многим клубам»

09 Декабря 2023 • 10:53 Комментировать
Эвертон
...
Челси
1 3.05 X 3.65 2 2.30
10.12 17:00

Экс-игрок «Челси» Пэт Невин считает, что клубу нужно продать одного из своих молодых футболистов для того, чтобы профинансировать трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Челси» должен сделать крупную продажу для покупки Осимхена, Мудрик был бы интересен многим клубам. Я не говорю о том, что «Челси» должен избавиться от Михаила, но для трансфера нападающего уровня Осимхена нужно заработать деньги», – цитирует Невина журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Мудрик в этом сезоне отметился двумя голами и результативной передачей в Английской премьер-лиге. Осимхен имеет контракт с «Наполи» до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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