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​Звезда «Астон Виллы» может перейти в «Арсенал»

09 Декабря 2023 • 09:52 Комментировать

Одним из факторов успехов «Астон Виллы» в последнее время является результативность нападающего Олли Уоткинса, в этом сезоне на его счету уже восемь мячей, а также восемь голевых передач. Его успешность привлекает руководство топ-клубов Европы - в частности, лондонский «Арсенал», о чем сообщает Todofichajes.com.

Но «Астон Вилла», как уточняет источник, уже оповестила «канониров», что для приобретения Уоткинса потребуются большие деньги, рекомендовав собирать необходимые средства.

Уоткинс выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он успел поиграть за такие коллективы, как «Эксетер Сити» и «Брентфорд», а также с 2021 года получает приглашения в сборную Англии.


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