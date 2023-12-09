​Звезда «Астон Виллы» может перейти в «Арсенал»

Одним из факторов успехов «Астон Виллы» в последнее время является результативность нападающего Олли Уоткинса, в этом сезоне на его счету уже восемь мячей, а также восемь голевых передач. Его успешность привлекает руководство топ-клубов Европы - в частности, лондонский «Арсенал», о чем сообщает Todofichajes.com.

Но «Астон Вилла», как уточняет источник, уже оповестила «канониров», что для приобретения Уоткинса потребуются большие деньги, рекомендовав собирать необходимые средства.

Уоткинс выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он успел поиграть за такие коллективы, как «Эксетер Сити» и «Брентфорд», а также с 2021 года получает приглашения в сборную Англии.