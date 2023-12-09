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Пирс Морган одним словом отреагировал на признание тен Хага лучшим тренером АПЛ

09 Декабря 2023 • 09:51 Комментировать

Известный журналист Пирс Морган с удивлением отреагировал на новость о том, что наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага признали лучшим тренером в АПЛ по итогам ноября.

«Что?» - написал журналист в социальной сети и добавил несколько смеющихся эмодзи.

В минувшем месяце «красные дьяволы» одержали три победы в трех встречах Премьер-лиги. Манкунианцы одолели «Фулхэм», «Лутон» и «Эвертон».

После 15 туров подопечные тен Хага набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Манчестер Юнайтед» померяется силами с «Борнмутом».

Морган: «Все слова Роналду о тен Хаге оказались правдой»

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Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг ещё теги
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