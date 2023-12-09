Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с нападающим

09 Декабря 2023 • 09:27 Комментировать

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Согласно информации журналистов Sky Germany, в услугах 27-летнего гвинейского бомбардира заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Стороны уже вступили в переговоры. Переход Гирасси в манкунианский гранд может быть оформлен в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Гирасси провел 11 поединков и отметился 16 забитыми мячами. Трудовой договор африканца со «Штутгартом» рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
09.12.23 в 15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
5.60 4.10 1.59
Видео
09.12.23 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
1.47 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.27 3.45 3.15
Видео
09.12.23 в 18:00
Брайтон Брайтон
Бёрнли Бёрнли
0.00 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
4.80 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
3.55 3.65 2.02
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
11:06 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «100 миллионов евро за Мудрика – это настоящее безумие»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Невин: «Челси» должен сделать крупную продажу для покупки Осимхена, Мудрик был бы интересен многим клубам»
09:52 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Астон Виллы» может перейти в «Арсенал»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Пирс Морган одним словом отреагировал на признание тен Хага лучшим тренером АПЛ
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с нападающим
08:54 · Англия. Премьер-лига
Романцев - о «Манчестер Сити»: «Волосы встают на голове дыбом»
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и ещё два клуба нацелились на одного вратаря
08:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Сейчас «Манчестер Сити» - не лучшая команда в мире»
03:35 · Англия. Премьер-лига
«Здесь меньше беготни» – Маккенни рассказал, что отличает Серию А от Бундеслиги и АПЛ
03:20 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Медицинское вмешательство очень помогло Ришарлисону»
02:56 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» играет в такой футбол не для того, чтобы развлекать людей» 1
02:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о зимнем трансферном окне: «Мы должны быть готовы к неожиданностям»
02:19 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему Колвилл получил капитанскую повязку в матче с «Манчестер Юнайтед»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Санчо знает, что должен сделать, чтобы вернуться в состав»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино признал, что низкий рост игроков может быть проблемой в АПЛ
Все новости
Рекомендуем