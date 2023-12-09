«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с нападающим

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Согласно информации журналистов Sky Germany, в услугах 27-летнего гвинейского бомбардира заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Стороны уже вступили в переговоры. Переход Гирасси в манкунианский гранд может быть оформлен в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Гирасси провел 11 поединков и отметился 16 забитыми мячами. Трудовой договор африканца со «Штутгартом» рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.