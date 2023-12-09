Романцев - о «Манчестер Сити»: «Волосы встают на голове дыбом»

Экс-наставник сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о трансферной работе английского клуба «Манчестер Сити».

«Иногда читаю, что «Манчестер Сити» собирается приобрести еще несколько классных футболистов, и волосы встают на голове дыбом. Куда вы еще укрепляетесь? Кого у вас уже только нет», - передает слова Романцева RT.

После 15 туров Английской премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 30 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем поединке «горожане встретятся с «Лутоном». Матч состоится в воскресенье, 10 декабря.