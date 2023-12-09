«Милан» и ещё два клуба нацелились на одного вратаря

26-летний голкипер Микеле де Грегорио, правами на которого владеет «Монца», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Как стало известно источнику, в подписании вратаря заинтересованы «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл». Стоит отметить, что представители английского клуба посетили последний матч «Монцы» и остались довольны игрой потенциального новичка.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии де Грегорио провел 13 поединков и пропустил 13 мячей. После 14 сыгранных туров Серии А «Монца» набрала 18 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.