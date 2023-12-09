Гвардиола: «Сейчас «Манчестер Сити» - не лучшая команда в мире»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Лутона» в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» сейчас не является лучшей командой мира, потому что не добивается результатов. Мы стали лучшими в Европе, насчет мира узнаем через несколько недель. Нам необходимо вернуться на свой уровень. Хорошие результаты помогут в этом. Ближайший матчи важны в этом плане», - цитирует испанского специалиста Lequipe.

Матч между «Лутоном» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 10 декабря. Начало запланировано в 17:00 по мск.