«Здесь меньше беготни» – Маккенни рассказал, что отличает Серию А от Бундеслиги и АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни ответил на вопрос об отличиях между Серией А и другими ведущими лигами.

До переезда в Турин американский футболист играл в немецкой Бундеслиге за «Шальке 04», а в прошлом сезоне попробовал силы в чемпионате Англии, где на правах аренды выступал за вылетевший в Чемпионшип «Лидс».

«То, чему я научился в Италии, определённо носит тактический характер. В Германии больше беготни туда-сюда, как и в Англии, а в Серии А много тактики, всё зависит от правильного выбора позиции. Именно этот компонент моей игры нуждался в улучшении – теперь я не бегаю, как безголовый цыплёнок», – рассказал Маккенни в интервью DAZN после победы над «Наполи».