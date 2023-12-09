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Постекоглу: «Медицинское вмешательство очень помогло Ришарлисону»

09 Декабря 2023 • 03:20 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
1 2.12 X 3.90 2 3.25
10.12 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мнением о состоянии Ришарлисона.

Бразильский нападающий выбыл из строя в начале ноября. Игрока прооперировали, и в текущем месяце он смог вернуться на поле.

«Здорово, что Ришарлисон вернулся. Стоит сказать, что сейчас он выглядит гораздо свободнее и чувствует себя лучше физически, чем в начале сезона. Похоже, медицинское вмешательство очень ему помогло. Ему ещё предстоит набрать игровые кондиции, но очень приятно, что он смог сыграть в двух последних матчах. Он пригодится нам, как и все остальные игроки», – приводит The Spurs Express слова Постекоглу.

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