Постекоглу: «Тоттенхэм» играет в такой футбол не для того, чтобы развлекать людей»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался на тему проблем своей команды.

В четверг «шпоры» уступили «Вест Хэму» (1:2), упустив множество голевых шансов. По словам Постекоглу, хорошая игра не может быть оправданием при слабой реализации моментов.

«Нельзя игнорировать эту проблему – нужно работать над её решением, тренироваться. Это часть твоей ответственности, когда ты выступаешь в большом клубе. Я не собираюсь оправдываться тем, что мы показали хороший футбол. Этого недостаточно, мы не можем быть удовлетворены только хорошей игрой.

Я настаиваю на своём стиле игры не из-за того, что он развлекает людей, а из-за того, что он приносит победы. Конечно, я рад, что людям нравится наша игра, но главное – побеждать. Эти факторы не должны быть взаимоисключающими», – цитируют английские СМИ Постекоглу.