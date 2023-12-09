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Постекоглу: «Тоттенхэм» играет в такой футбол не для того, чтобы развлекать людей»

09 Декабря 2023 • 02:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
1 2.12 X 3.90 2 3.25
10.12 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался на тему проблем своей команды.

В четверг «шпоры» уступили «Вест Хэму» (1:2), упустив множество голевых шансов. По словам Постекоглу, хорошая игра не может быть оправданием при слабой реализации моментов.

«Нельзя игнорировать эту проблему – нужно работать над её решением, тренироваться. Это часть твоей ответственности, когда ты выступаешь в большом клубе. Я не собираюсь оправдываться тем, что мы показали хороший футбол. Этого недостаточно, мы не можем быть удовлетворены только хорошей игрой.

Я настаиваю на своём стиле игры не из-за того, что он развлекает людей, а из-за того, что он приносит победы. Конечно, я рад, что людям нравится наша игра, но главное – побеждать. Эти факторы не должны быть взаимоисключающими», – цитируют английские СМИ Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

Новости по матчу

Сегодня, 09 Декабря
02:56
Постекоглу: «Тоттенхэм» играет в такой футбол не для того, чтобы развлекать людей»
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