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Тен Хаг – о зимнем трансферном окне: «Мы должны быть готовы к неожиданностям»

09 Декабря 2023 • 02:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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Через 14 ч. 13 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чего ждёт от зимнего трансферного периода.

Если верить многочисленным слухам, в январе ряды «красных дьяволов» могут покинуть многочисленные статусные игроки, включая Рафаэля Варана, Каземиро и Джедона Санчо. Также клубу приписывают интерес к футболистам самых разных позиций.

«Жду ли я серьёзных перемен в январе? Я так не думаю, но зимой многое может произойти. Мы должны быть готовы действовать в случае возникновения неожиданных возможностей, при непредвиденных обстоятельствах», – передаёт UtdDistrict слова нидерландского тренера.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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