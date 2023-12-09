Тен Хаг – о зимнем трансферном окне: «Мы должны быть готовы к неожиданностям»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чего ждёт от зимнего трансферного периода.

Если верить многочисленным слухам, в январе ряды «красных дьяволов» могут покинуть многочисленные статусные игроки, включая Рафаэля Варана, Каземиро и Джедона Санчо. Также клубу приписывают интерес к футболистам самых разных позиций.

«Жду ли я серьёзных перемен в январе? Я так не думаю, но зимой многое может произойти. Мы должны быть готовы действовать в случае возникновения неожиданных возможностей, при непредвиденных обстоятельствах», – передаёт UtdDistrict слова нидерландского тренера.