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Почеттино объяснил, почему Колвилл получил капитанскую повязку в матче с «Манчестер Юнайтед»

09 Декабря 2023 • 02:19 Комментировать
Эвертон
...
Челси
1 3.05 X 3.65 2 2.30
10.12 17:00

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему доверил капитанскую повязку молодому Леви Колвиллу.

Матч против «Манчестер Юнайтед», прошедший 6 декабря, стал для 20-летнего защитника лишь 17-м в составе первой команды «Челси».

«Он любит клуб, он прошёл через академию «Челси», и всего за четыре-пять месяцев ему удалось добиться всеобщего уважения. У Леви есть задатки капитана. Мы строим команду не только на сегодня, но и на будущее.

Колвилл – потенциально очень сильный игрок. Я хочу, чтобы он привыкал к ответственности, учился. Для него это серьёзное испытание. 

Если мы хотим, чтобы молодые ребята превратились в мужчин и великих игроков, мы должны им доверять. Я доверяю Колвиллу из-за его характера», – цитирует The Athletic Почеттино.

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