Тен Хаг: «Санчо знает, что должен сделать, чтобы вернуться в состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на очередной вопрос о Джедоне Санчо.

23-летний вингер по-прежнему находится вне состава из-за сентябрьского конфликта с нидерландским рулевым. Игрок отказался принести извинения за публичную критику в адрес тен Хага, и клуб встал на сторону наставника.

«Речь идёт о культуре – каждый игрок обязан следовать определённым стандартам, и этот случай – не исключение. Санчо знает, что ему нужно сделать, если он хочет вернуться в состав. Это зависит от него самого», – приводит United Zone комментарии тен Хага.

Недавно в СМИ появились известия о том, что Джедон Санчо хотел бы перезагрузить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед».