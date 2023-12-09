Почеттино признал, что низкий рост игроков может быть проблемой в АПЛ

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о трудностях команды в обороне при стандартных положениях.

В воскресенье лондонцы сыграют против «Эвертона», обладающего одним из самых «высоких» составов в лиге.

«Нам нужно быть более агрессивными и стараться допускать как можно меньше угловых и штрафных у своих ворот. Необходимо действовать умно, чтобы остановить соперников.

Важен ли рост игроков? Да, при формировании команды на это нужно обращать внимание, когда речь идёт о Премьер-лиге. Дело не в том, что мы будем лучше защищаться, если у нас будут более высокие игроки, но, думаю, здесь важно соблюдать баланс», – цитирует Telegraph Почеттино.