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Гуллит: «Думаю, Анчелотти превосходит Фергюсона и Гвардиолу»

09 Декабря 2023 • 00:09 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
1 4.40 X 3.95 2 1.80
Через 17 ч. 29 мин.

Известный экс-футболист «Милана» и сборной Нидерландов Рууд Гуллит считает Карло Анчелотти самым успешным тренером.

В 2022 году нынешний рулевой мадридского «Реала» в четвёртый раз в тренерской карьере стал победителем Лиги чемпионов – данное достижение не покорялось никому другому. Хосеп Гвардиола выигрывал турнир трижды, включая победу с «Манчестер Сити» в прошедшем розыгрыше, а легендарный экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – дважды.

«Думаю, Карло немного превосходит сэра Алекса и Пепа за счёт своих успехов в Лиге чемпионов. Он просто король этого турнира. И Гвардиола, и Фергюсон – часть истории, но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти. Он просто лучший в своём деле, я горжусь им», – цитирует Football Italia Гуллита.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола Рууд Гуллит ещё теги

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