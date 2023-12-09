Гуллит: «Думаю, Анчелотти превосходит Фергюсона и Гвардиолу»

Известный экс-футболист «Милана» и сборной Нидерландов Рууд Гуллит считает Карло Анчелотти самым успешным тренером.

В 2022 году нынешний рулевой мадридского «Реала» в четвёртый раз в тренерской карьере стал победителем Лиги чемпионов – данное достижение не покорялось никому другому. Хосеп Гвардиола выигрывал турнир трижды, включая победу с «Манчестер Сити» в прошедшем розыгрыше, а легендарный экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – дважды.

«Думаю, Карло немного превосходит сэра Алекса и Пепа за счёт своих успехов в Лиге чемпионов. Он просто король этого турнира. И Гвардиола, и Фергюсон – часть истории, но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти. Он просто лучший в своём деле, я горжусь им», – цитирует Football Italia Гуллита.