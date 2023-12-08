Тен Хаг объяснил высокую результативность Мактоминая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о бомбардирских достижениях Скотта Мактоминая.

Именно шотландский полузащитник возглавляет список бомбардиров команды в Премьер-лиге – на его счету пять забитых мячей. Дубль Мактоминая принёс «красным дьяволам» победу в недавнем матче против «Челси» (2:1).

«С того момента, как я увидел его впервые, стало понятно, что он отлично чувствует эпизоды, когда нужно подключиться в штрафную. Кроме того, Скотт – отличный завершитель.

Это не новость. Когда наша команда в порядке, когда мы играем так, как хотим, он будет получать шансы и забивать», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова тен Хага.