Санчо допускает возвращение в «Боруссию», но мечтает о новом шансе в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не отказывается от варианта с переходом в дортмундскую «Боруссию».

Слухи о возможном возвращении англичанина в Дортмунд появились с тех самых пор, когда Эрик тен Хаг исключил игрока из первой команды. Шансы на осуществление сделки, впрочем, считались невысокими из-за чрезмерно высокой для «шмелей» зарплаты Санчо. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сам 23-летний футболист по-прежнему готов перебраться в «Боруссию» в январе, если будет решён финансовый вопрос. Переговоры в настоящий момент не ведутся.

Источник также отмечает, что Джедон Санчо втайне мечтает о новом шансе реализовать себя в «Манчестер Юнайтед».