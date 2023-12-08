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Санчо допускает возвращение в «Боруссию», но мечтает о новом шансе в «Манчестер Юнайтед»

08 Декабря 2023 • 23:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
1 1.55 X 4.70 2 5.60
Через 17 ч. 12 мин.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не отказывается от варианта с переходом в дортмундскую «Боруссию».

Слухи о возможном возвращении англичанина в Дортмунд появились с тех самых пор, когда Эрик тен Хаг исключил игрока из первой команды. Шансы на осуществление сделки, впрочем, считались невысокими из-за чрезмерно высокой для «шмелей» зарплаты Санчо. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сам 23-летний футболист по-прежнему готов перебраться в «Боруссию» в январе, если будет решён финансовый вопрос. Переговоры в настоящий момент не ведутся.

Источник также отмечает, что Джедон Санчо втайне мечтает о новом шансе реализовать себя в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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