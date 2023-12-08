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Де Дзерби назвал сроки восстановления Фати

08 Декабря 2023 • 23:17 Комментировать
Брайтон
...
Бёрнли
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Через 17 ч. 14 мин.

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати надолго выбыл из строя из-за травмы.

21-летний футболист, арендованный у «Барселоны», получил повреждение икры в матче против «Ноттингем Форест», который состоялся в конце ноября.

«Новости таковы: думаю, Фати потребуется три месяца, чтобы восстановиться после этой травмы. Это печально, ведь он стремительно прогрессировал и начинал всё лучше понимать наш футбол. Мне жаль и его, и команду», – приводит журналист Альфредо Педулла высказывание рулевого Роберто де Дзерби.

Ансу Фати отметился четырьмя голами и одним ассистом в 14 матчах за «чаек».

В субботу «Брайтон» сыграет на своём поле против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Брайтон Ансу Фати Роберто де Дзерби ещё теги

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