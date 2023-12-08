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Каррагер рассказал, почему не верит в чемпионство «Арсенала»

08 Декабря 2023 • 22:45 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
1 3.45 X 3.80 2 2.08
Через 21 ч. 12 мин.

Легенда «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, почему не верит в чемпионство лондонского «Арсенала» в текущем сезоне. «Канониры» сейчас возглавляют турнирную таблицы Премьер-лиги с 36 очками в активе.

«Их проблемы - ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте. Это заставляет меня думать, что «Арсенал» не выиграет АПЛ», - цитирует Каррагера Goal. Эксперт добавил, что не помнит чемпионскую команду, которая завоёвывала бы титул без надёжного голкипера.

Напомним, что основным голкипером «Арсенала» является голкипер Давид Райя, который в последнем матче против «Лутон Тауна» совершил две ошибки – они едва не стоили команде победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер

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