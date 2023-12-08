Каррагер рассказал, почему не верит в чемпионство «Арсенала»

Легенда «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, почему не верит в чемпионство лондонского «Арсенала» в текущем сезоне. «Канониры» сейчас возглавляют турнирную таблицы Премьер-лиги с 36 очками в активе.

«Их проблемы - ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте. Это заставляет меня думать, что «Арсенал» не выиграет АПЛ», - цитирует Каррагера Goal. Эксперт добавил, что не помнит чемпионскую команду, которая завоёвывала бы титул без надёжного голкипера.

Напомним, что основным голкипером «Арсенала» является голкипер Давид Райя, который в последнем матче против «Лутон Тауна» совершил две ошибки – они едва не стоили команде победы.