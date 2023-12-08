Салиба хочет стать лучшим защитником мира

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о цели стать лучшим защитником в мире, аргументируя это тем, что сейчас у него есть все условия для роста и развития.

«Знаю, мне предстоит много работы, чтобы улучшить свою игру, однако я нахожусь в правильной среде для дальнейшего развития. Я отдам всё, чтобы однажды стать лучшим центральным защитником в мире», - говорит Вильям The Guardian.

Напомним, что Салиба всего 22 года, в системе «канониров» он – с 2019 года, а регулярно играть за лондонский клуб вне аренд он стал с лета 2022 года.