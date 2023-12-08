Почеттино: «Челси» будет бороться за возвращение в Лигу чемпионов, но может потребоваться время»

Главный тренер лондонского «Челси» вновь высказался о целях клуба.

В недавнем матче против «Манчестер Юнайтед» «синие» потерпели очередное поражение (1:2), отдалившись от группы лидеров. Тем не менее, как утверждает Почеттино, рано или поздно амбициозные цели будут достигнуты.

«То, что мы строим, со временем окупится. Соглашаясь взяться за проект, мы знали, что будет непросто. Мы намерены бороться за попадание в четвёрку и возвращение в Лигу чемпионов – возможно, не сейчас, а в будущем. Пока трудно сказать, когда именно. Может быть, на это потребуется год или полгода», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова аргентинского наставника.