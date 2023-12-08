Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Челси» будет бороться за возвращение в Лигу чемпионов, но может потребоваться время»

08 Декабря 2023 • 22:12 Комментировать
Эвертон
...
Челси
1 3.05 X 3.70 2 2.30
10.12 17:00

Главный тренер лондонского «Челси» вновь высказался о целях клуба.

В недавнем матче против «Манчестер Юнайтед» «синие» потерпели очередное поражение (1:2), отдалившись от группы лидеров. Тем не менее, как утверждает Почеттино, рано или поздно амбициозные цели будут достигнуты.

«То, что мы строим, со временем окупится. Соглашаясь взяться за проект, мы знали, что будет непросто. Мы намерены бороться за попадание в четвёрку и возвращение в Лигу чемпионов – возможно, не сейчас, а в будущем. Пока трудно сказать, когда именно. Может быть, на это потребуется год или полгода», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова аргентинского наставника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
22:04
«Челси» ведёт переговоры по бразильскому вундеркинду
21:13
В «Челси» приняли решение относительно будущего Брои
16:52
Почеттино: «В матче с «Эвертоном» «Челси» будет очень трудно»
07 Декабря
22:39
В «Челси» даже не задумываются об увольнении Почеттино
17:55
​Мадуэке разочарован – он может уйти из «Челси»
13:59
Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры
12:58
Почеттино – о результатах «Челси»: «Сложно всё изменить, когда из команды ушло много игроков»
12:22
Джеймс: «Манчестер Юнайтед» не удивил нас»
11:50
Почеттино: «Я не разочарован игрой команды против «Манчестер Юнайтед», ведь футболисты отдали всё»
05 Декабря
21:51
«Барселона» и топ-клубы АПЛ претендуют на чемпиона мира Альмаду
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
09.12.23 в 15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
5.60 4.10 1.59
Видео
09.12.23 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
1.47 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.27 3.45 3.15
Видео
09.12.23 в 18:00
Брайтон Брайтон
Бёрнли Бёрнли
0.00 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
4.80 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
3.55 3.65 2.02
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
22:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, почему не верит в чемпионство «Арсенала»
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» принял решение по Ориги
22:14 · Англия. Премьер-лига
Салиба хочет стать лучшим защитником мира
22:12 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» будет бороться за возвращение в Лигу чемпионов, но может потребоваться время»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт переговоры по бразильскому вундеркинду слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не планирует менять Санчо на игрока «Боруссии» Дортмунд
21:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о награде лучшему тренеру месяца 1
21:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему Рэшфорд не может играть в каждом матче
21:29 · Англия. Премьер-лига
Озил в соцсетях посмеялся над неудачами «Тоттенхэма»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Де Брёйне уже начал бегать 1
21:13 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение относительно будущего Брои
20:08 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рискует пропустить матч с «Борнмутом» — известна причина
19:45 · Англия. Премьер-лига
Гол Гарначо через себя признан лучшим в АПЛ по итогам ноября официально
19:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Филлипса
19:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: Я всегда восхищался Эмери
Все новости
Рекомендуем