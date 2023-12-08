«Челси» ведёт переговоры по бразильскому вундеркинду

«Челси» начал работу над подписанием нападающего «Палмейраса» Эстевана Виллиана.

16-летний футболист интересен ряду грандов европейского футбола, в числе которых мадридский «Реал», «Барселона» и клубы Английской премьер-лиги. Согласно сведениям Goal, «Челси» ведёт переговоры по трансферу восходящей звезды. Подписание бразильца может обойтись «синим» почти в 40 млн евро. При этом в «Челси» планируют провернуть переход по примеру того, как «Реал» приобрёл Эндрика: лондонцы готовы заплатить 20 млн сразу, а остальная часть суммы будет выплачена лишь в случае достижения игроком определённых успехов.