«Манчестер Юнайтед» не планирует менять Санчо на игрока «Боруссии» Дортмунд

Между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» не ведутся переговоры по обмену игроками.

По слухам, стороны планировали обсудить возвращение Джедона Санчо в «Боруссию» в обмен на форварда Дониэлла Малена. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Патрика Бергера, такая операция маловероятна – оба клуба считают её осуществление почти нереальным. Нидерландский футболист хочет покинуть Дортмунд в январе, но «Манчестер Юнайтед» не проявляет к нему серьёзного интереса.

Напомним, что Джедон Санчо исключён из состава «красных дьяволов» из-за конфликта с Эриком тен Хагом.