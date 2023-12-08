Тен Хаг высказался о награде лучшему тренеру месяца

Эрик тен Хаг получил награду лучшему тренеру Премьер-лиги по итогам ноября.

Признания удостоился не только рулевой «Манчестер Юнайтед», но и два игрока команды – Гарри Магуайр (игрок месяца) и Алехандро Гарначо (автор лучшего гола месяца).

«Думаю, это многое говорит о том, чего мы достигли как команда, – высказывается тен Хаг. – Это очень приятно, из этого можно черпать уверенность и вдохновение. Мы верим, что движемся в правильном направлении, и этот успех должен придать энергии нам всем», – приводит UtdDistrict слова нидерландца.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу команда сыграет против «Борнмута».