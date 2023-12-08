Тен Хаг объяснил, почему Рэшфорд не может играть в каждом матче

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о нападающем команды Маркусе Рэшфорде.

«Это невероятный футболист. Однако пока он не может выходить на поле в каждой игре. Пока он не в той форме, которая была у него в прошлом сезоне. Но я уверен, что он вернется на свой уровень», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Ранее появилась информация, что 26-летний футболист может пропустить предстоящий матч «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута» из-за болезни.

В текущей кампании Рэшфорд появился на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.