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Тен Хаг объяснил, почему Рэшфорд не может играть в каждом матче

08 Декабря 2023 • 21:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
1 1.55 X 4.60 2 5.50
Через 18 ч. 44 мин.

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о нападающем команды Маркусе Рэшфорде.

«Это невероятный футболист. Однако пока он не может выходить на поле в каждой игре. Пока он не в той форме, которая была у него в прошлом сезоне. Но я уверен, что он вернется на свой уровень», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Ранее появилась информация, что 26-летний футболист может пропустить предстоящий матч «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута» из-за болезни.

В текущей кампании Рэшфорд появился на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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