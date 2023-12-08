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Гвардиола: Де Брёйне уже начал бегать

08 Декабря 2023 • 21:23 Комментировать (1)
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 18.00 X 9.00 2 1.15
10.12 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии полузащитника команда Кевина де Брёйне.

Напомним, бельгийский хавбек получил тяжелую травму на самом старте сезона, успев сыграть всего в двух матчах.

«Кевин уже начал бегать, но пока он занимается отдельно от команды. Мы не хотим ничего форсировать. Мы с радостью встретим его, как он будет полностью готов вернуться», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 30 очков в 15 турах.

10 декабря «горожане» на выезде сыграют с «Лутон Таун». Начало матча запланировано на 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне ещё теги

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Комментарии (1)
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Alex1972
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