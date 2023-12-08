Гвардиола: Де Брёйне уже начал бегать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии полузащитника команда Кевина де Брёйне.

Напомним, бельгийский хавбек получил тяжелую травму на самом старте сезона, успев сыграть всего в двух матчах.

«Кевин уже начал бегать, но пока он занимается отдельно от команды. Мы не хотим ничего форсировать. Мы с радостью встретим его, как он будет полностью готов вернуться», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 30 очков в 15 турах.

10 декабря «горожане» на выезде сыграют с «Лутон Таун». Начало матча запланировано на 17:00 по мск.